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2 часа назад

Женщина пять раз пыталась удалить неудачный татуаж бровей и пожалела об этом

Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом @pinotfairy пыталась пять раз исправить неудачный татуаж бровей и пожалела об этом. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Женщина пять раз пыталась удалить неудачный татуаж
Фото: Лента.руЛента.ру

В начале ролика женщина показала свои брови после татуажа и отметила, что осталась недовольна результатом. По ее словам, они изначально были очень темными, но при этом аккуратно сделанные. Так, она записалась в салон красоты на удаление татуажа. Однако после курса, который состоял из пяти процедур, кожа на бровях у автора видео сильно воспалилась, а сами волоски окрасились в красный цвет.

Ролик стал вирусным, набрав более 54,5 тысячи просмотров, более одной тысячи лайков и 11 репостов. Подписчики посочувствовали женщине в комментариях под публикацией. «Мне очень жаль», «Выглядит страшно», «О боже, кто это сделал?» — высказывались они.

В апреле блогерша поделилась результатами неудачной контурной пластики. Девушка призналась, что увлеклась инъекциями и в семь раз превысила дозу препарата. По этой причине филлер неравномерно распределился под кожей и образовал глубокую складку, из-за которой губы перестали смыкаться.

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