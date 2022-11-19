Почему с возрастом редеют волосы

Атрибуты красоты мы привыкли ассоциировать с возрастом и здоровьем. Длинные и густые волосы зачастую привлекают внимание противоположного пола, поэтому и мужчины, и женщины стараются сохранить или улучшить имеющиеся дары природы. Однако возраст к волосам беспощаден. Зачастую с годами волосы редеют, а у некоторых и вовсе начинают выпадать. "Рабмлер" выяснил, почему это происходит.

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Зачастую проблема с поредением и потерей густоты в определенных участках наступает в возрасте от 25 до 40 лет. Связано это с повышением чувствительности волосяного фолликула к активным веществам организма, а именно к половым гормонам. В большей степени этот процесс зависит от генетических ресурсов.

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К общеизвестным факторам, которые провоцируют облысение, можно отнести курение (нарушение микроциркуляции волосяного фолликула на фоне постоянной интоксикации), нарушение режима сна и отдыха, стресс (постоянный выброс кортизола,тестостерона, снижение выработки мелатонина), преобладание в пище углеводов и обеднение белками(недостаточное поступление незаменимых аминокислот, нарушение обмена витаминов и микроэлементов), воздействия внешних факторов.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

К усугубляющим факторам или даже к провокаторам можно отнести и некоторые народные методы лечения, такие как: настойка жгучего перца, прополиса или втирание масел, которые нарушают и без того хрупкую биологию волосяного фолликула приводя к ещё большему разрушению, а порой к необратимым последствиям и потере времени.

Для того ,что бы предотвратить или прафилактировать поредение волос универсального метода или "волшебного шампуня" не существует. Волосяной фолликул — это орган с высокодифференцированным управлением.

Количество волосяных фолликулов в коже головы при рождении и на протяжении всей жизни остаётся постоянным, а вот качество стержня волоса или продолжительность работы фолликула зависит от многих факторов. Предусмотреть все и перестраховаться, к сожалению, не получится.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог