5 способов избавиться от секущихся кончиков

Super поговорил с профессиональным парикмахером и выяснил, каким советам стоит следовать, чтобы сделать секущиеся кончики менее заметными.

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Минимум фена, максимум воздуха

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Включить фен на полную мощность и выбрать максимальную температуру — это быстро и удобно, особенно с утра. Но если такая укладка становится не исключением, а правилом, то пора бить тревогу: со временем кончики начнут пушиться.

Минимизировать последствия можно всего двумя простыми действиями.

«Если вы используете фен каждый день — вложитесь в хорошую полупрофессиональную модель и не забывайте про использование термозащиты», — советует сессионный парикмахер Алиса Казкова.

Второй важный пункт — просушивать волосы естественным способом хотя бы на 40–50%. Это позволит минимизировать количество времени, когда пряди будут подвержены агрессивному воздействию температуры.

Массажки — в помойку!

Каким бы великим ни был соблазн прочесать волосы, особенно пористые, старой доброй металлической массажкой с шариками на концах зубчиков — держитесь. Такие расчески действуют быстро, но безжалостно и вместо того чтобы распутать колтуны просто их выдирают. И к тому же лишний раз тревожат кончики.

Для базового расчесывания Алиса рекомендует выбирать щетки-детанглеры: они прекрасно работают и на сухих, и на влажных волосах. Начинайте процесс неторопливо, постепенно двигаясь снизу вверх.

Не перегревайте плойки и утюжки

Главный миф мира горячих укладок гласит: чем выше температура, тем устойчивее будет локон. На самом деле идеальный уровень температуры зависит от типа волос и их состояния.

«Для осветленного блонда будет достаточно 160 градусов, если волосы очень плотные или прямые, то температуру можно повысить», — объясняет Алиса.

В процессе укладки важно трогать прядь: как только она становится горячей, это значит, что пришло время переходить к следующей. И да, термозащита действительно работает, а это значит, что жертвовать плойками и утюжками во имя красивых кончиков совсем не обязательно.

Используйте «жидкий камуфляж»

Если беда уже случилась и вместо плотного среза видны пушашиеся пряди, то на помощь придут специальные продукты — стайлинговые и уходовые средства. Они пригладят торчащие чешуйки кутикулы и станут связующим звеном между уже растрепавшимися волосками. Визуально волосы будут выглядеть такими же здоровыми, как после встречи с ножницами.

«Сначала я наношу крем [стайлинговый продукт с кремовой текстурой], чтобы заполнить поврежденные и пористые волосы. А потом наношу мусс для плотности — так они будут лучше держать форму и ощущаться более густыми», — рассказывает Алиса и добавляет, что в случае если у вас гладкие, тяжелые и напитанные волосы, крем можно заменить более легким увлажнением, например, спреем-несмывашкой.

Суперсовет: масло для волос действительно работает только при правильном применении. Перед его нанесением используйте дополнительный этап: увлажните кончики кремом или сывороткой, а уже потом сверху добавьте любимое масло, которое создаст защитную пленку и не позволит влаге испариться преждевременно.

И все-таки... ножницы