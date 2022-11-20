Стилист назвала плюсы и минусы головных уборов зимой

«В зимнее время года приходится утепляться, но все равно хочется выглядеть стильно и красиво. Очень часто, надевая шапку, мы стараемся волосы выправить из-под нее вперед, чтоб все видели, какие они у нас красивые, ухоженные. При этом мы перемещаемся из тепла в холод и обратно, локоны постоянно попадают под перепад температур и портятся. Длинные волосы просто не выдерживают таких экзекуций, именно поэтому под шапку лучше всего стричь каре в разных вариациях», — заявила Тоторина.