Стилист раскрыла актуальные стрижки в холодное время года

Самые актуальные стрижки в холодное время года перечислила в беседе с «Мослентой» стилист, мастер по коротким стрижкам, создатель быстрой техники укладки «Руки и фен» Галина Тоторина.

Фото: Мослента Мослента

«Многое зависит от того, какой головной убор вы предпочитаете. Для тех, кто носит шапки, отлично подойдет удлиненное каре или каре с текстурной челкой. Эта прическа очень удобна тем, что практически не теряет форму. Чтобы под шапкой сохранился объем, поменяйте пробор, когда ее надеваете: таким образом, когда вы снимите головной убор, волосы на проборе будут пышными», — сказала Тоторина.

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Она уточнила, что каре можно носить по-разному. Его делают с завитками, слабыми волнами, удлиненный вариант можно собрать в хвост, выпустив пару прядей у лица.

«Те, кто предпочитает капюшоны и капоры, могут позволить себе многое. Любую укладку на длинные волосы, любую короткую стрижку. Актуальными в этом сезоне остаются короткие варианты — например, гарсон (многовариативная стрижка, может быть градуированной, с выбритыми участками, косой, рваной; она делает образ легким, озорным) и пикси (эта задорная прическа способна подчеркнуть красоту черт лица, создать нужные акценты; ультракороткие варианты придадут нежность, воздушность образу)», — отметила стилист.

Еще одним актуальным вариантом собеседница «Мосленты» назвала ультракороткую стрижку, которая хорошо сочетается и с платьями, и с деловыми костюмами. «Она полностью открывает лицо и задает акцент только на вас, а не на ваши волосы», — заявила эксперт.

Очень популярным в стрижках, по словам Тоториной, сейчас является ровный срез. «Он подойдет тем женщинам, у которых послушные прямые волосы. Любой завиток нарушит идеальные линии и создаст ощущение растрепанности прически», — объяснила она.

Стилист также рассказала, почему зимой волосы нужно беречь особенно тщательно.

«Ухудшение внешнего вида локонов в холодное время года происходит по нескольким причинам, на это влияют: сухой воздух в помещении из-за отопления; перепад температур, когда мы с улицы заходим в хорошо прогретую комнату; недостаток витаминов, поскольку мало сезонных овощей и фруктов», — поделилась Тоторина.

«Плюс все свои силы организм бросает на обогрев жизненно важных органов, а волосам достается по остаточному принципу. Именно поэтому важно уделять внимание и беречь их», — подчеркнула собеседница «Мосленты».