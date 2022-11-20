Почему с возрастом растет живет

С возрастом мы наблюдаем, что у мужчин и у женщин появляется так называемый живот. Связано это с тем, что с возрастом повышаются инсулин и лептин, все это способствует перераспределению жировой ткани. Во-вторых, мышечный корсет с возрастом ослабевает. Если мышцы атрофируются, живот выпячивается вместе с основными отложениями. В-третьих, с возрастом меняется опорно-двигательный аппарат, меняется угол между отделами позвоночника, и происходит так называемое выпячивание, то есть изменение пропорций тела. Важно и то, что с возрастом в связи с гормональными изменениями происходит отложение жира не просто подкожной жировой клетчатки, но и вредного, висцерального жира. Он давит на органы и «подтягивает» их вперед.