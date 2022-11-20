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19 часов назад

Почему с возрастом растет живот

Даша Краснова
Жито Алексей Владимировичэксперт

Тело требует к себе постоянного внимания. Стоит на время забыть о регулярных спортивных упражнениях и правильном питании, как начинает расти живот. А также на возникновение живота влияет и возраст. "Рамблер" выяснил, почему это происходит.

Почему с возрастом растет живот
Фото: UnsplashUnsplash

Наиболее частыми причинами для возникновения живота является лишний вес и слабые мышцы пресса. Брюшной пресс включает два вида мышц – прямые и косые. В зависимости от ослабевания тех или иных мышц, жир может распределяться неравномерно.

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К возникновению кожно-жирового фартука ведет колебание веса, неправильное питание, гормональные или генетические отклонения.

С возрастом мы наблюдаем, что у мужчин и у женщин появляется так называемый живот. Связано это с тем, что с возрастом повышаются инсулин и лептин, все это способствует перераспределению жировой ткани. Во-вторых, мышечный корсет с возрастом ослабевает. Если мышцы атрофируются, живот выпячивается вместе с основными отложениями. В-третьих, с возрастом меняется опорно-двигательный аппарат, меняется угол между отделами позвоночника, и происходит так называемое выпячивание, то есть изменение пропорций тела. Важно и то, что с возрастом в связи с гормональными изменениями происходит отложение жира не просто подкожной жировой клетчатки, но и вредного, висцерального жира. Он давит на органы и «подтягивает» их вперед.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Никаких специальных диет для похудения в области живота, не существует. Чтобы похудеть в области живота, надо изменить питание, чтобы снизить общий процент уровня жира в организме, и добавить тренировки, чтобы усилить мышечный корсет.

Диетолог назвала избавляющие от жира на животе напитки

Лучшим вариантом для тех, кто решил похудеть в талии, станут круговые тренировки. Они помогут худеть равномерно. При этом слишком интенсивные тренировки не помогут справиться с жиром, поэтому лучше выбрать мягкий и комплексный подход, в котором сочетаются и здоровые привычки, и питание, и физическая активность.

Красота,Как похудеть,
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