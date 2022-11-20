Почему с возрастом растет живот

Тело требует к себе постоянного внимания. Стоит на время забыть о регулярных спортивных упражнениях и правильном питании, как начинает расти живот. А также на возникновение живота влияет и возраст. "Рамблер" выяснил, почему это происходит.
Наиболее частыми причинами для возникновения живота является лишний вес и слабые мышцы пресса. Брюшной пресс включает два вида мышц – прямые и косые. В зависимости от ослабевания тех или иных мышц, жир может распределяться неравномерно.
К возникновению кожно-жирового фартука ведет колебание веса, неправильное питание, гормональные или генетические отклонения.
Никаких специальных диет для похудения в области живота, не существует. Чтобы похудеть в области живота, надо изменить питание, чтобы снизить общий процент уровня жира в организме, и добавить тренировки, чтобы усилить мышечный корсет.
Лучшим вариантом для тех, кто решил похудеть в талии, станут круговые тренировки. Они помогут худеть равномерно. При этом слишком интенсивные тренировки не помогут справиться с жиром, поэтому лучше выбрать мягкий и комплексный подход, в котором сочетаются и здоровые привычки, и питание, и физическая активность.