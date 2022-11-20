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3 часа назад

Назван способ спасти кожу в отопительный сезон

Lenta.ruиещё 1

Кандидат медицинских наук, косметолог-дерматолог, директор медицинского центра «ТриАктив» Наталия Гайдаш рассказала, как следует ухаживать за кожей в отопительный сезон. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Назван способ спасти кожу в отопительный сезон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гайдаш объяснила, что сухой воздух негативно влияет на кожу, поскольку она плохо увлажняется, а ее гидролипидный баланс становится хуже. Она посоветовала использовать увлажнитель воздуха или развесить на батареях мокрые простыни или белье. Такие методы позволяют избавиться от сухого воздуха.

Медик назвала способ спасти кожу в отопительный сезон и порекомендовала использовать увлажняющие средства для лица и соблюдать хороший питьевой режим. По ее мнению, следует пить минимум два литра в день.

«Также из рациона рекомендуется исключить соленые, острые и перченые продукты, которые берут влагу на себя. В идеале нужно употреблять продукты с высоким содержанием воды. Это свежие фрукты и овощи, в которых много минералов и витаминов. Если зимой их недостаточно, то тогда их можно компенсировать с помощью биодобавок, например, коллагена с витамином С», — заключила дерматолог.

Ранее диетолог Лиза Московиц перечислила способы пить кофе, негативно влияющие на молодость кожи. По ее словам, употребление напитка приводит к обезвоживанию.

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