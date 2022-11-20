Трихолог рассказала секреты подбора средств для волос

На полках магазинов так много разных видов косметики для волос, что можно растеряться. Рассказываем, какие средства действительно нужны для правильного ухода и по каким критериям их необходимо подбирать.

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Необходимая база

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Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, одного шампуня недостаточно, рассказала Москве 24 врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина.

"Он удаляет кожное сало, внешние загрязнения и остатки укладочного средства. Однако делает это с помощью агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ)", – отметила она.

Нивелировать их воздействие и сгладить кутикулу волос помогает кондиционер, его важно использовать после каждого мытья головы. Волосы надо аккуратно отжать и распределить средство по всей длине, отходя от корней на два-три сантиметра. Время воздействия каждого продукта индивидуально и указано на упаковке. Когда оно закончится, необходимо тщательно смыть средство с волос. В отличие от шампуня, который выбирают по типу кожи головы, кондиционер должен соответствовать состоянию стержней волос. Трихолог не рекомендует пользоваться шампунями типа "2 в 1". В них есть кондиционирующие вещества, из-за которых ПАВ сложно смыть. В особенности рекомендация касается людей с жирной кожей, дерматитом или гипергидрозом (нарушение системы потоотделения) на голове, предупредила Терешина.

Интенсивный уход

Один-два раза в неделю вместо кондиционера можно использовать маску для волос. Она глубже проникает в стержень и интенсивнее его восстанавливает.

"Часто пользоваться масками не стоит. От этого волосы могут быстрее приобретать грязный вид и становиться непослушными”, – отметила трихолог.

Как и кондиционеры, маски выбирают исходя из состояния стержня. Пользоваться ими необходимо строго по инструкции, посоветовала Терешина. Еще один важный элемент в уходе за волосами – сыворотки. У этих средств высокая концентрация активных ингредиентов. Они восстанавливают и питают волосы, делают их гладкими и послушными, защищают стержни и уменьшают пушистость. Сыворотку наносят уже после удаления кондиционера или маски, рассказала трихолог. Средство растирают между ладонями, наносят по всей длине на влажные волосы и уже не смывают. Проводить такую процедуру можно после каждого мытья.

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