Почему появляются морщины возле губ и как с этим бороться

На лице не так много коварных мест для морщин, но зона возле губ — одна из них. Мелкие складки образуются там очень рано и потом придают неухоженный и потрёпанный вид, как бы шикарно ни выглядело всё остальное. Косметологи рассказали, почему появляются эти морщины, как отсрочить неизбежное и что делать, если они уже появились.

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Как объяснила дерматокосметолог Татьяна Малышева, в зоне возле губ мало подкожно-жировой клетчатки, поэтому это место из-за частого использования начинает грустнеть и покрываться складками. Смех и активная мимика, курение и любовь к жвачкам могут этот процесс очень хорошо ускорять.

Ещё один катализатор старения зоны — гормональный сбой. Тогда перестаёт вырабатываться коллаген, необходимый для эластичности кожи, она высыхает и становится дряблой.

Среди причин также называют старение лицевого скелета. Сюда подходят истончение эмали, неправильный прикус или даже выпадение зубов — словом, физическое изменение челюсти и зоны рядом с ней.

Не помогает сохранить молодость и неподходящий климат — перепады температур, слишком сухая или влажная погода, яркие солнечные лучи и всякое такое. Они запускают процесс старения по щелчку.

Выстоять против погоды поможет правильное питание и водный баланс, но если и этого нет, то пиши пропало. Ещё можно делать специальный массаж, гимнастику и наносить уходовые средства — например, с коллагеном.

Но всё сильно зависит от генетики: некоторые женщины и до зрелого возраста могут дойти с кукольным лицом, а у некоторых первые морщины могут появиться лет в 25. До 35 лет такие примочки ещё могут спасти, но после уже стоит обращаться к специалистам. Они сориентируются по ситуации и решат, принимать какие-то радикальные меры или нет.