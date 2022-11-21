Как защитить кожу от холодов

В любое время года важно выглядеть потрясающе, но зимой также важно уберечь кожу от воздействия холода и ветра.

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Содержимое женской косметички меняется в зависимости от времени года. И это правильно. Если летом коже необходимо увлажнение, то зимой стоит делать упор на защиту — низкие температуры и пронизывающий ветер истончают нежную кожу лица.

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Кроме того, зимой гораздо более высок риск получить обморожение кожи лица или микротрещины.

Эксперты рассказали, как сохранить кожу нежной и упругой даже в лютый мороз.

"Для лица в зимнее время лучше не использовать подсушивающие умывалки и тоники. В идеале для всех типов кожи лучше выбрать увлажняющую умывалку (гель или пенку), после умываниянаносить увлажняющий или успокаивающий тоник с азуленом, с ромашкой, календулой. Дневной крем должен соответствовать типу вашей кожи — для жирной и проблемной кожи рекомендованы кремы с алое. Они заживляют и снимают воспаления на лице. Для нормальной и сухой кожи подойдут защитные кремы на основе масел и трав, витаминов А,Е. Хорошо подойдут кремы, в составе которых есть оливковое масло и тимьян — это природные антиоксиданты, помогающие сохранить молодость в условиях зимнего ветра и температур, а также предотвратить шелушение", — говорит дерматолог-косметолог Анастасия Спирина.

"В холодный период стоит перейти на более плотные питательные средства", — поддерживает это мнение визажист Александра Никитина, — "При этом не стоит наносить крем незадолго до выхода на улицу. Крем, не успев впитаться, начнет леденеть на коже на улице и не только не даст положительного эффекта, но и усугубит состояние кожи. Поэтому рекомендую наносить крем за достаточное время до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и оказать свое воздействие. Также не стоит пренебрегать ночными кремами".

Уход по типу кожи

Защита важна, но как быть, если кожа всё-таки подверглась агрессивному воздействию холода?

Врач-дерматолог, косметолог, эксперт профессиональной косметики Premium Светлана Финогенова подчёркивает важность поддержания сосудов кожи в тонусе: "Помочь могут крема и сыворотки, в составе которых есть пантенол и ниацинамид, среди растительных экстрактов будут хорошо работать конский каштан и боярышник. Если у вас жирная кожа и жизнь протекает в режиме «работа — дом», можно продолжить пользоваться своими летними кремами вне зависимости от сезона. Сухая кожа нуждается в особой защите зимой. В зависимости от возраста текстуры и плотность тоже меняются, чем старше – тем плотнее крем и тем более насыщен он маслами. Здесь с сухой кожей хорошо работают в зимний период обратные эмульсии, они иногда являются просто спасением (это когда масла в составе эмульсии больше, чем воды). Они более плотные по своей текстуре и идеально справляются с нарушением барьерных функций и обезвоживанием, потому что они высвобождают влагу внутрь, не давая ей испариться (потому что так устроена молекула крема, состоящая из липидов с каплями воды). Эмульсии как раз могут выполнять функцию защитного крема от холода.

Зимой в помещениях жарко и сухо, можно в течение дня поддерживать кожу спреями, термальной водой, мистами, но обязательно не просто увлажняющими, а защищающими от транэпидермальной потери влаги, иначе от них не только не будет толка, но и может быть усиление обезвоживания.

Солнце

Да, зимой солнце также может оказывать негативное влияние на кожу. Солнцезащитные средства необходимы в любое время года, вне зависимости от погоды, солнечная она или пасмурная. Ежедневное нанесение спф продлевает здоровье и молодость кожи, а также защищает от появления пигментных пятен. В городской среде зимой возможно использование СПФ 8-15 в ясную погоду.

Декоративная косметика

Есть мнение, что тональный крем препятствует "дыханию" кожи, закупоривая поры. Однако в холода он незаменим, поскольку создаёт дополнительный защитный барьер на лице.

"Стоит задуматься, подходит ли вам тональный крем, которым вы пользовались летом: скорее всего, он будет темноват по оттенку, ведь загар уже сошел. Вместе с заменой тонального средства на более светлый оттенок рекомендую присмотреться и к более стойким текстурам: легкий подвижный тон, с которым комфортно летом, может отпечатываться и смазываться шапкой и шарфом. Для зимы подходят скорее матовые текстуры, которые лучше держатся и не боятся воздействия головных уборов", — советует Александра Никитина.