Названы способы обезопасить себя в отопительный сезон

Способы обезопасить себя в отопительный сезон назвала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, косметолог-дерматолог Наталия Гайдаш. По ее словам, сухость воздуха в помещениях в этот период может негативно сказываться на состоянии кожи и «одарить» человека инфекциями.

Фото: Мослента Мослента

«Сухой воздух всегда негативно влияет на качество кожи, потому что она начинает плохо увлажняться, ухудшается гидролипидный баланс. В таких случаях кожа гораздо больше подвержена всем воздействиям извне, потому что на ней образуются трещинки и микротравмы, которые чреваты привнесением инфекции», — объяснила специалист.

Компенсировать недостаток влаги в квартире можно несколькими способами, заявила Гайдаш. Самый лучший вариант — увлажнитель воздуха. Такие приборы в идеале нужно поставить в каждой комнате в доме. Поможет также развешивание на батареях мокрых простыней.

В отопительный сезон очень важно правильно заботиться о коже лица, подчеркнула дерматолог.

«Нужно использовать максимум увлажняющих средств. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды (примерно два литра в день) и исключить из рациона соленые, острые и перченые продукты, которые берут влагу на себя», — рассказала она.

Полезно употреблять продукты с высоким содержанием воды — свежие фрукты и овощи, в которых много минералов и витаминов, заявила Гайдаш.

«Так как зимой их недостаточно, можно компенсировать это с помощью биодобавок — например, коллагена с витамином С», — рассказала она.