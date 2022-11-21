Назван цвет волос, обладательница которого выглядит “дорого”

Джемма Смидмор работает стилистом в одном из салонов красоты Лондона. Специалистка раскрыла в беседе с британским Glamour, какое окрашивание придает женщине неповторимый лоск.

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Стилист уверена, что необходимым эффектом обладает кашемировый блонд. Этот оттенок представляет собой смешение теплых и холодных тонов. Такое окрашивание придает волосам визуальный объем и блеск, а образ в целом выглядит роскошным. Но только в том случае, если за ним ухаживать, предупреждает собеседница издания. Например, не будет лишним делать питающие маски для волос.

Окрашивание в блонд всегда травматично для волос. Но не в этом случае, убеждена Джемма Смидмор. По ее словам, кашемировый блонд не вредит прядям клиентки, поскольку в краситель колорист не добавляет окислитель в больших количествах.