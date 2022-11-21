Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Стилист Джемма Смидмор назвала кашемировый блонд самым удачным цветом для окрашивания

Мира Маркина

Джемма Смидмор работает стилистом в одном из салонов красоты Лондона. Специалистка раскрыла в беседе с британским Glamour, какое окрашивание придает женщине неповторимый лоск.

Назван цвет волос, обладательница которого выглядит “дорого”
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Стилист уверена, что необходимым эффектом обладает кашемировый блонд. Этот оттенок представляет собой смешение теплых и холодных тонов. Такое окрашивание придает волосам визуальный объем и блеск, а образ в целом выглядит роскошным. Но только в том случае, если за ним ухаживать, предупреждает собеседница издания. Например, не будет лишним делать питающие маски для волос.

Стилист объяснила, какой лайфхак из ТикТока лишит вас волос

Окрашивание в блонд всегда травматично для волос. Но не в этом случае, убеждена Джемма Смидмор. По ее словам, кашемировый блонд не вредит прядям клиентки, поскольку в краситель колорист не добавляет окислитель в больших количествах.

Ранее мы рассказывали, какие ошибки недопустимы при закрашивании седины.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители