5 ошибок в макияже, которые моментально вас состарят

Макияж — такая же важная часть ежедневной женской рутины, как и гигиенические процедуры. Но всегда ли наш мейкап соответствует событию и делает нас лучшей версией себя? Вряд ли. А все из-за ошибок, которые мы предпочитаем повторять, а не исправлять, что и приводит к плачевному результату и косым взглядам мужчин. Мы решили выяснить, как же ваша мейкап-техника может прибавить вам визуально как минимум пару лет.

Агрессивный контуринг

Видео дня

Слишком активное использование контура может моментально испортить макияж, даже если в остальных моментах вы не допустили ошибок. Плотные линии делают лицо злым, и показывают, что вы никогда не слышали о растушевке. Конечно, полностью отказываться от контуринга не стоит, но все же стоит быть аккуратнее и даже заменить его на бронзер, который станет отличной альтернативой вашему привычному средству.

«Смоки» не к месту

Трудно представить что-то более эффектное, чем хорошо выполненные «смоки-айз». Но если вы не планируете посетить хэллоуинскую или другую тематическую вечернику, а тем более, если речь идёт о дневном выходе, от «смоки» стоит отказаться. Все-таки активный мейкап глаз всегда прибавляет возраст, и в дневном макияже смотрится крайне неуместно.

Темные брови

Красивые натуральные брови — предмет зависти многих женщин. Наверное, каждая знает, как непросто добиться роста по нужной линии, из-за чего приходится прибегать к коррекции. Но и тут можно перестараться. Темные плотные брови будут хорошо смотреться только на темноволосых красавицах, а вот блондинкам и русым стоит быть очень осторожными и при необходимости обратиться к бровисту, если свои брови и так слишком «тяжелые».

Контур для губ

Не менее опасным будет и четкий контур для губ. Особенно важно учитывать этот момент совсем молодым девушкам, которые жить не могут без подобного бьюти-средства. Карандаш уместен только на фотосессиях и вечерних мероприятиях, в остальных вариантах макияжа он всегда будет прибавлять вам возраст.

Большое количество туши