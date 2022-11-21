5 ошибок в макияже, которые моментально вас состарят

Макияж — такая же важная часть ежедневной женской рутины, как и гигиенические процедуры. Но всегда ли наш мейкап соответствует событию и делает нас лучшей версией себя? Вряд ли. А все из-за ошибок, которые мы предпочитаем повторять, а не исправлять, что и приводит к плачевному результату и косым взглядам мужчин. Мы решили выяснить, как же ваша мейкап-техника может прибавить вам визуально как минимум пару лет.
Слишком активное использование контура может моментально испортить макияж, даже если в остальных моментах вы не допустили ошибок. Плотные линии делают лицо злым, и показывают, что вы никогда не слышали о растушевке. Конечно, полностью отказываться от контуринга не стоит, но все же стоит быть аккуратнее и даже заменить его на бронзер, который станет отличной альтернативой вашему привычному средству.
Трудно представить что-то более эффектное, чем хорошо выполненные «смоки-айз». Но если вы не планируете посетить хэллоуинскую или другую тематическую вечернику, а тем более, если речь идёт о дневном выходе, от «смоки» стоит отказаться. Все-таки активный мейкап глаз всегда прибавляет возраст, и в дневном макияже смотрится крайне неуместно.
Красивые натуральные брови — предмет зависти многих женщин. Наверное, каждая знает, как непросто добиться роста по нужной линии, из-за чего приходится прибегать к коррекции. Но и тут можно перестараться. Темные плотные брови будут хорошо смотреться только на темноволосых красавицах, а вот блондинкам и русым стоит быть очень осторожными и при необходимости обратиться к бровисту, если свои брови и так слишком «тяжелые».
Не менее опасным будет и четкий контур для губ. Особенно важно учитывать этот момент совсем молодым девушкам, которые жить не могут без подобного бьюти-средства. Карандаш уместен только на фотосессиях и вечерних мероприятиях, в остальных вариантах макияжа он всегда будет прибавлять вам возраст.
Без туши не может существовать ни одна женская косметичка. Но всегда ли правильно мы используем это средство? Вы наверняка можете вспомнить девушек, которые любят пройтись по ресничкам три, а то и четыре раза, из-за чего бывает непросто открыть глаза. Не повторяйте эту ошибку — одного-двух слоев туши вполне хватит, чтобы подчеркнуть глаза и сделать взгляд выразительным.