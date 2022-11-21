К чему могут привести поцелуи на морозе

О неприятных последствиях поцелуев на морозе рассказала косметолог Лана Аббасова, сообщает агентство РИАМО.
По словам специалиста, поцелуи на морозе могут привести к обветриванию губ и образованию трещин. Причем в особенно суровые холода губы могут примерзнуть.
«В зимнее время целоваться на улице не рекомендуется, ведь при морозе можно обветрить губки», – подчеркнула Аббасова.
Она порекомендовала в холодное время года ухаживать за кожей лица особенно тщательно. Так, по словам косметолога, один раз в неделю следует делать альгинатные маски и проводить скрабирование.
Аббасаова подчеркнула, что увлажнить и защитить губы от трещин может маска с медом, а также простой вазелин. Он способен заменить блески и бальзамы для губ, которые восстанавливающим кожу эффектом не обладают.