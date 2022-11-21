Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

К чему могут привести поцелуи на морозе

Мир24иещё 1

О неприятных последствиях поцелуев на морозе рассказала косметолог Лана Аббасова, сообщает агентство РИАМО.

К чему могут привести поцелуи на морозе
Фото: unsplashunsplash

По словам специалиста, поцелуи на морозе могут привести к обветриванию губ и образованию трещин. Причем в особенно суровые холода губы могут примерзнуть.

«В зимнее время целоваться на улице не рекомендуется, ведь при морозе можно обветрить губки», – подчеркнула Аббасова.

Она порекомендовала в холодное время года ухаживать за кожей лица особенно тщательно. Так, по словам косметолога, один раз в неделю следует делать альгинатные маски и проводить скрабирование.

Аббасаова подчеркнула, что увлажнить и защитить губы от трещин может маска с медом, а также простой вазелин. Он способен заменить блески и бальзамы для губ, которые восстанавливающим кожу эффектом не обладают.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители