К чему могут привести поцелуи на морозе

О неприятных последствиях поцелуев на морозе рассказала косметолог Лана Аббасова, сообщает агентство РИАМО.

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По словам специалиста, поцелуи на морозе могут привести к обветриванию губ и образованию трещин. Причем в особенно суровые холода губы могут примерзнуть.

«В зимнее время целоваться на улице не рекомендуется, ведь при морозе можно обветрить губки», – подчеркнула Аббасова.

Она порекомендовала в холодное время года ухаживать за кожей лица особенно тщательно. Так, по словам косметолога, один раз в неделю следует делать альгинатные маски и проводить скрабирование.