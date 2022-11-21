Этот витамин сохранит молодость

Для кожи очень важным витамином считается витамин С. Он уменьшает вред, который наносят коже солнечные лучи, и это лишь одно из его преимуществ.

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Наша кожа - это орган, который защищает нас от вредного воздействия внешнего мира. В поддержании здоровья кожи большую роль играет витамин С. Вот какие преимущества даёт этот витамин.

Защищает кожу от повреждений, вызванных солнечными лучами. Благодаря витамину С также можно предотвратить и уменьшить морщины и тонкие линии на коже. Этот витамин будет эффективно действовать вместе с гиалуроновой кислотой: такая смесь придаст коже сияние и сузит поры.

Способствует обновлению клеток кожи. Витамин С помогает увеличивает срок жизни клеток кожи, уменьшает повреждение ДНК.

Однако, например, курение снижает количество витамина С в организме. То же самое происходит при старении: с возрастом витамина С становится всё меньше.

Полезны для кожи также витамины группы В, витамин А и витамин Е.