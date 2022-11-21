Девушка нарастила ресницы и осталась с заклеенными глазами

Блогерша Эмбер Зери из Австралии позволила подруге нарастить ей ресницы и осталась с заклеенными глазами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша рассказала, что не захотела ждать похода в салон и попросила о бьюти-услуге свою приятельницу, не обладающую соответствующими навыками. Девушки в четыре часа утра приступили к процедуре, которая пошла не по плану. На размещенных кадрах Зери показала, как лежит с объемными искусственными ресницами и не может открыть глаза.

Впоследствии блогерша призналась, что ей удалось избавиться от клея на веках.

«Могу сказать, что это был забавный, но травмирующий опыт, который я никогда больше не буду повторять», — заявила она.

В свою очередь, зрители посоветовали ей обратиться в больницу.

«Сходи к врачу. Со мной случилось подобное (...), и это сказалось на моем зрении. Я больше никогда не буду наращивать ресницы», «Если ваши глаза покраснели, то это химический ожог», «Я специалист по наращиванию ресниц, и я беспокоюсь за тебя. Сходи к врачу. Ты можешь ослепнуть из-за паров [клея]», — прокомментировали они.