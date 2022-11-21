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52 минуты назад

Девушка попросила подругу нарастить ей ресницы и осталась с заклеенными глазами

Lenta.ru

Блогерша Эмбер Зери из Австралии позволила подруге нарастить ей ресницы и осталась с заклеенными глазами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка нарастила ресницы и осталась с заклеенными глазами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша рассказала, что не захотела ждать похода в салон и попросила о бьюти-услуге свою приятельницу, не обладающую соответствующими навыками. Девушки в четыре часа утра приступили к процедуре, которая пошла не по плану. На размещенных кадрах Зери показала, как лежит с объемными искусственными ресницами и не может открыть глаза.

Впоследствии блогерша призналась, что ей удалось избавиться от клея на веках.

«Могу сказать, что это был забавный, но травмирующий опыт, который я никогда больше не буду повторять», — заявила она.

В свою очередь, зрители посоветовали ей обратиться в больницу.

«Сходи к врачу. Со мной случилось подобное (...), и это сказалось на моем зрении. Я больше никогда не буду наращивать ресницы», «Если ваши глаза покраснели, то это химический ожог», «Я специалист по наращиванию ресниц, и я беспокоюсь за тебя. Сходи к врачу. Ты можешь ослепнуть из-за паров [клея]», — прокомментировали они.

В сентябре сообщалось, что невеста Алексис Териот из Индианы, США, осталась с разрезанными глазными яблоками и едва не ослепла после наращивания ресниц перед свадьбой. Во время процедуры специалистка прикрепила клиентке скотч к нижнему веку во избежание склеивания ресниц. Териот призналась, что почувствовала дискомфорт, однако работница салона ее успокоила. Впоследствии боль в области глаз стала нарастать, и девушка обратилась в больницу.

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