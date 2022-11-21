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51 минуту назад

Лайфхак по созданию идеальной стрелки: видео

Мира Маркина

Пожалуй, каждая девушка хоть раз, но пыталась вывести идеальную стрелку подводкой. Поначалу может показаться, что это дано не каждому, однако со временем руку, что называется, удается "набить". К тому же в наше время интернет готов прийти на помощь практически в любом вопросе – соцсети переполнены видео-лайфхаками, способными заметно упростить вашу жизнь.

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Один из таких опубликовала пользовательница популярной сети TikTok с ником @tanya_strelove. Уж сколько лайфхаков по прорисовке стрелок знает каждая девушка, этот, определенно отличается оригинальностью. Автор видео предлагает соорудить целое приспособление из подручных средств, с помощью которого идеальную стрелку удастся нарисовать за считанные секунды.

Посмотрите видео и попробуйте на себе!

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Красота,Видео,
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