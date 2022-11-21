Лайфхак по созданию идеальной стрелки: видео

Пожалуй, каждая девушка хоть раз, но пыталась вывести идеальную стрелку подводкой. Поначалу может показаться, что это дано не каждому, однако со временем руку, что называется, удается "набить". К тому же в наше время интернет готов прийти на помощь практически в любом вопросе – соцсети переполнены видео-лайфхаками, способными заметно упростить вашу жизнь.