Лайфхак по созданию идеальной стрелки: видео

Пожалуй, каждая девушка хоть раз, но пыталась вывести идеальную стрелку подводкой. Поначалу может показаться, что это дано не каждому, однако со временем руку, что называется, удается "набить". К тому же в наше время интернет готов прийти на помощь практически в любом вопросе – соцсети переполнены видео-лайфхаками, способными заметно упростить вашу жизнь.
Один из таких опубликовала пользовательница популярной сети TikTok с ником @tanya_strelove. Уж сколько лайфхаков по прорисовке стрелок знает каждая девушка, этот, определенно отличается оригинальностью. Автор видео предлагает соорудить целое приспособление из подручных средств, с помощью которого идеальную стрелку удастся нарисовать за считанные секунды.
Посмотрите видео и попробуйте на себе!
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