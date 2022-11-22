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1 час назад

Названы простые способы удачно получаться на групповом фото

Lenta.ru

Российская блогерша и специалист по позированию и правильной походке Евгения Кулешова, за рекомендациями которой в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) следят более 234 тысяч подписчиков, назвала простые способы удачно получаться на групповой фотографии. Соответствующий материал поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 21 ноября.

Названы простые способы удачно получаться на групповом фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, хорошо выглядеть на общем снимке поможет правильное расположение рук. Из-за нехватки свободного пространства в совместных фото с большим количеством людей их не следует сгибать в локтях, чтобы не перекрыть других участников съемки. Также для того, чтобы лица всех присутствующих оставались видны, не стоит поднимать руки вверх.

Помимо этого, тем, кто стоит с краю, специалист посоветовала выдвинуть одну ногу вбок, чтобы раскрепоститься и использовать свободное пространство.

«А если вас посадили на передний план, вытягивайте ноги, следите за спиной», — добавила Кулешова.

В заключение блогерша рассказала, что, сидя на стуле в первом ряду, не следует ставить стопы под стул и складывать руки на колени, а также держать спину слишком ровной, поскольку такие позы могут создать ощущение скованности и неестественности.

Красота,
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