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2 часа назад

В Сети восхитились внешностью военнослужащей без униформы

Lenta.ruиещё 1

Служащая в Военно-воздушных силах (ВВС) США блогерша Райли с никнеймом ryeroast показала внешность без униформы и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте

В Сети восхитились внешностью военнослужащей без униформы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале ролика девушка предстала в куртке цвета хаки, а также в рубашке и брюках камуфляжной расцветки. Затем она продемонстрировала несколько нарядов, которые носит в свободное от службы время. Юзерша позировала перед камерой в облегающем платье телесного цвета без рукавов, коричневом платье с цветочным узором и V-образным вырезом и в черных толстовке, легинсах и бейсболке.

В свою очередь зрители выразили свое мнение о блогерше в комментариях. «Я убежден, что в ВВС самые красивые девушки», «Как ты можешь всегда быть такой сногсшибательной?!», «Я пытаюсь поддерживать дисциплину и не вступать в отношения в армии, а потом вижу таких девушек...», «Ты можешь стать последней причиной, по которой мне нужно вступить в ВВС», «В униформе ты тоже прекрасна на 100 из 10», — заявили они.

Красота,Красивые девушки,
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