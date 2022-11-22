В Сети восхитились внешностью военнослужащей без униформы

Служащая в Военно-воздушных силах (ВВС) США блогерша Райли с никнеймом ryeroast показала внешность без униформы и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале ролика девушка предстала в куртке цвета хаки, а также в рубашке и брюках камуфляжной расцветки. Затем она продемонстрировала несколько нарядов, которые носит в свободное от службы время. Юзерша позировала перед камерой в облегающем платье телесного цвета без рукавов, коричневом платье с цветочным узором и V-образным вырезом и в черных толстовке, легинсах и бейсболке.