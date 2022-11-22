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29 минут назад

Названы любимые бьюти-процедуры москвичей

Inc-News

В этом году спрос на услуги в сфере красоты вырос на 65% по сравнению с показателями ноября 2021-го.

Названы любимые бьюти-процедуры москвичей
Фото: Inc-NewsInc-News

В 2022-м году москвичи стали чаще посещать визажистов. К такому выводу пришли специалисты сервиса "Авито.Услуги", проанализировав запросы в столице.

Макияж при помощи визажистов в этом году делают на 84% чаще, чем в прошлом. Самым дорогим признан свадебный мейк-ап (стоимость начинается от 3 тыс. руб.).

Самый бюджетный — повседневный, в нюдовых тонах (приблизительно 1200 руб.).

На втором месте по популярности — услуги специалистов ногтевого сервиса. Их стоимость зависит от сложности маникюра/педикюра: обычный шеллак — от 900 руб, а за наращивание или рисунок/стразы на ногтях придётся заплатить более 2 тыс. руб.

Прежде чем обратиться к какому бы то ни было мастеру, специалисты из "Авито.Услуги" рекомендуют изучить отзывы о его работах. Также не лишним будет ознакомиться с дипломами/сертификатами выбранного мастера (а при обращении к косметологу это правило носит уже обязательный характер).

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