5 причин использовать яблочный уксус во время купания

О пользе использования яблочного уксуса во время купания пишет womenshealthmag.com.

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1. Уменьшает сухость кожи

Яблочный уксус помогает восстановить правильный pH кожи, отмечает доктор медицинских наук Навья Майсур. Он кислый – и кожа должна быть слегка кислой, чтобы удерживать влагу.

Уксус является эффективным средством для людей с экземой и псориазом. Только убедитесь, что вы не принимаете ванну с открытыми ранами, язвами или солнечными ожогами.

2. Борется с перхотью

Мытье головы с применением яблочного уксуса помогает избавиться от перхоти. Он удерживает влагу, обладает антибактериальными свойствами и противодействует распространению грибка, вызывающего перхоть.

3. Изгоняет прыщи и бородавки

Если у вас на лице или теле есть прыщики, ванна с яблочным уксусом поможет очистить и успокоить воспаленную кожу. Уксус высушит излишки жира и уничтожит бактерии.

4. Яблочный уксус – естественный эксфолиант

Яблочный уксус также содержит альфа-гидроксикислоты, помогающие отшелушивать кожу. Она становится более гладкой и во время бритья меньше травмируется за счет движений лезвий по прямой поверхности.

5. Убивает неприятный запах тела

Купание в яблочном уксусе нейтрализует запах ног, так как включаются его антисептическое и противогрибковое действие. Ванна с уксусом также моментально и надолго избавляет от следов пота.

Как именно использовать яблочный уксус?

Хотя некоторые добавляют две-три чашки в горячую ванну, специалисты рекомендуют начинать с половины чашки. Вы посмотрите, как кожа реагирует на средство, и если все пойдет нормально – увеличите концентрацию.