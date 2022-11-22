5 причин использовать яблочный уксус во время купания

О пользе использования яблочного уксуса во время купания пишет womenshealthmag.com.
Яблочный уксус помогает восстановить правильный pH кожи, отмечает доктор медицинских наук Навья Майсур. Он кислый – и кожа должна быть слегка кислой, чтобы удерживать влагу.
Уксус является эффективным средством для людей с экземой и псориазом. Только убедитесь, что вы не принимаете ванну с открытыми ранами, язвами или солнечными ожогами.
Мытье головы с применением яблочного уксуса помогает избавиться от перхоти. Он удерживает влагу, обладает антибактериальными свойствами и противодействует распространению грибка, вызывающего перхоть.
Если у вас на лице или теле есть прыщики, ванна с яблочным уксусом поможет очистить и успокоить воспаленную кожу. Уксус высушит излишки жира и уничтожит бактерии.
Яблочный уксус также содержит альфа-гидроксикислоты, помогающие отшелушивать кожу. Она становится более гладкой и во время бритья меньше травмируется за счет движений лезвий по прямой поверхности.
Купание в яблочном уксусе нейтрализует запах ног, так как включаются его антисептическое и противогрибковое действие. Ванна с уксусом также моментально и надолго избавляет от следов пота.
Хотя некоторые добавляют две-три чашки в горячую ванну, специалисты рекомендуют начинать с половины чашки. Вы посмотрите, как кожа реагирует на средство, и если все пойдет нормально – увеличите концентрацию.
К яблочному уксусу в ванну можно добавить соль Эпсома – она успокоит ноющие суставы и снимет воспаление в мышцах.