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2 часа назад

Дерматолог назвала главные ошибки при борьбе с прыщами

Вечерняя Москва

Врач-дерматокосметолог Амина Бердова рассказала, какие способы не стоит использовать для борьбы с прыщами.

Дерматолог назвала главные ошибки при борьбе с прыщами
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что не стоит выдавливать прыщи. Собственноручное избавление от воспалительных элементов приводит к возрастанию их численности, так как неспециалист не всегда может устранить гной, и он проникает глубже. Кроме того, на месте прыщей могут возникнуть рубцы.

Не стоит использовать тоники на спиртовой основе, чтобы «подсушить кожу». Подобные манипуляции повышают чувствительность кожи, стимулируют выделение сальных желез.

Еще одна распространенная ошибка — использование неподходящей уходовой косметики. Следует отказаться от средств, которые содержат вазелин, карраген, изопропил изостеарат, миристил миристат, лаурилсульфат натрия, передает aif.ru.

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