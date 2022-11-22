Дерматолог назвала главные ошибки при борьбе с прыщами

Эксперт отметила, что не стоит выдавливать прыщи. Собственноручное избавление от воспалительных элементов приводит к возрастанию их численности, так как неспециалист не всегда может устранить гной, и он проникает глубже. Кроме того, на месте прыщей могут возникнуть рубцы.