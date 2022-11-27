Брови-ниточки: как возвращается мода на красоту 2000-х

Еще недавно в тренде были густые, естественные брови. Все стремились к бровям как у Лили Коллинз, Кары Делевинь, Эмилии Кларк, и усердно пытались избавиться от татуажа. Но прошло немного времени, и к нам снова вернулся тренд на тонкие, дугообразные брови-ниточки, как у Памелы Андерсон, Анджелины Джоли или Кейт Мосс в 90-х-начале 2000-х. Skinny eyebrows сейчас— один из самых популярных поисковых запросов, касающихся бьюти-индустрии.

Сначала, как всегда, тонкие брови появились на подиумах. Эталон skinny eyebrows — модель Белла Хадид. Затем тренд подхватили и остальные знаменитости, в том числе и в России. В октябре неожиданной формой бровей удивила россиян блогер Анастасия Ивлеева. По ее словам, брови-ниточки сделали ее лицо более вытянутым и приподняли веки.

Сейчас уже тренд вышел за пределы подиумов. К бровистам повсеместно приходят девушки с просьбой избавить их от "бровей Брежнева", а в TikTok появились специальные фильтры с тонкими бровями.