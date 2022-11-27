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1 час назад

Брови-ниточки: как возвращается мода на красоту 2000-х

Мира Маркина

Еще недавно в тренде были густые, естественные брови. Все стремились к бровям как у Лили Коллинз, Кары Делевинь, Эмилии Кларк, и усердно пытались избавиться от татуажа. Но прошло немного времени, и к нам снова вернулся тренд на тонкие, дугообразные брови-ниточки, как у Памелы Андерсон, Анджелины Джоли или Кейт Мосс в 90-х-начале 2000-х. Skinny eyebrows сейчас— один из самых популярных поисковых запросов, касающихся бьюти-индустрии.

1/8 Эталон skinny eyebrows — модель Белла Хадид.
Фото: legion-media.ru
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2/8 Тренд на брови-ниточки пришел из 90-х - начала 2000-х.
Фото: Sydney Carlson / Соцсети
3/8 Тренд подхватила и блогер Анастасия Ивлеева.
Фото: Настя Ивлеева / Соцсети
4/8 Рианна на обложке журнала VOGUE в 2018 году.
Фото: Vogue
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5/8 Никола Пельтц Бекхэм.
Фото: globallookpress.com
6/8 Памела Андерсон.
Фото: legion-media.ru
7/8 Кристина Агилера.
Фото: globallookpress.com
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8/8 Анджелина Джоли.
Фото: legion-media.ru

Сначала, как всегда, тонкие брови появились на подиумах. Эталон skinny eyebrows — модель Белла Хадид. Затем тренд подхватили и остальные знаменитости, в том числе и в России. В октябре неожиданной формой бровей удивила россиян блогер Анастасия Ивлеева. По ее словам, брови-ниточки сделали ее лицо более вытянутым и приподняли веки.

Сейчас уже тренд вышел за пределы подиумов. К бровистам повсеместно приходят девушки с просьбой избавить их от "бровей Брежнева", а в TikTok появились специальные фильтры с тонкими бровями.

Смотрите, как выглядят звезды тогда и сейчас с бровями-ниточками, в галерее "Рамблера".

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