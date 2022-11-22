Названы способы выглядеть бодро, несмотря на недосып

Это в юности можно было тусить всю ночь напролёт, а с утра отправиться на учёбу и выглядеть свежим как огурчик. С возрастом каждые полчаса недосыпа отпечатываются на лице, даже если никаких ночных гулянок не было и в помине. Если заснуть вовремя не получилось, а утром обязательно нужно выглядеть бодрячком, можно воспользоваться полезными лайфхаками.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Раз уж всё равно ворочаетесь и не можете уснуть — нанесите на лицо ночную маску. Она увлажняет кожу, ускоряет процесс обновления клеток и уменьшает воспаление. Утром точно скажете себе спасибо.

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Посмотрели на себя в зеркало и ужаснулись? Подышите. Психологи советуют сосредотачиваться на дыхании в любой сложной ситуации. Делайте глубокие вдох и выдох так, чтобы выдох был длиннее, в течение трёх минут. Этого времени хватит, чтобы мышцы расслабились и к вам вернулся бодрый вид.

После пробуждения сделайте зарядку… для глаз. Выглядит это так: положите три пальца на веки и повращайте ими по пять раз в одну и в другую сторону. Потом помассируйте виски и надбровные дуги. Это будет ещё плюс один к бодрости.

Язык ваш не враг, а друг. И тоже поможет снять признаки усталости с лица. Покривляйтесь перед зеркалом — вытяните язык вперёд и вниз как можно дальше. Таким образом вы стимулируете кровообращение и свежий вид вам обеспечен. Бонусом пойдёт хорошее настроение для вас и всех домочадцев.

Ускорить процесс восстановления кожи после сна помогает пение. Когда мы поём, в нашем теле происходят полезные вибрации на клеточном уровне. Так что смело затягивайте в душе любимый хит — из ванной вы выйдете посвежевшей.

Если после всех этих процедур вам кажется, что вы всё ещё не посвежели, подключайте тяжёлую артиллерию — косметику. Сделайте освежающий макияж. Для него вам понадобятся бежевые и коричневые тени, лёгкий консилер под глаза и кремовые румяна на щёки.