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2 часа назад

Трихолог Пащенко рассказала о важности витаминов группы В для здоровья волос

RT на русском

Врач-трихолог Екатерина Пащенко дала советы по сохранению здоровых волос.

Трихолог назвала витамины для здоровья волос
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В беседе с Life.ru она заявила, что нужно защищать волосы от прямых солнечных лучей, правильно и сбалансированно питаться.

Например, в тёплое время года желательно включать в рацион продукты с витаминами группы В и омегой-3.

«Не расчёсывайте мокрые волосы, не используйте часто фен, применяйте маски и кондиционеры на длину волос, не носите тугие причёски, мойте голову по мере загрязнения шампунями, подходящими вам по типу ваших волос», — сказала Пащенко.

Красота,
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