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1 час назад

Девушка «на всю жизнь» осталась с пятнистыми ногами после лазерной эпиляции

Lenta.ru

Блогерша Кэрис Солсбери сделала лазерную эпиляцию и осталась с пигментированной кожей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка осталась с пятнистыми ногами после лазерной эпиляции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка показала, что ее ноги густо покрыты белыми шрамами. Юзерша объяснила, что данные пятна — это следы от ожогов после указанной процедуры, которую она сделала год назад.

«Эпиляция оказалась пустой тратой денег и оставила мне шрамы на всю жизнь. До сих пор плачу», — заявила автор ролика, пояснив, что мощность лазера во время сеанса была слишком высокой.

В свою очередь зрители высказали свое мнение о произошедшем в комментариях.

«Я оказываю данную услугу, и должна сказать, что этого не должно было случиться. Мне очень жаль», «Пожалуйста, скажи, что от шрамов можно избавиться», «Со мной произошло то же самое. Пятна так и не исчезли в течение полугода», — написали они.

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