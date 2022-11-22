Девушка осталась с пятнистыми ногами после лазерной эпиляции

«Я оказываю данную услугу, и должна сказать, что этого не должно было случиться. Мне очень жаль», «Пожалуйста, скажи, что от шрамов можно избавиться», «Со мной произошло то же самое. Пятна так и не исчезли в течение полугода», — написали они.