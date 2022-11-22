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1 час назад

Новый старый тренд на обесцвечивание бровей набирает обороты

Eva.ru

Похоже, что мода на густые натуральные брови вот-вот останется в прошлом. Звезды мирового и российского шоу-бизнеса сошлись во мнении, что пришло время решиться на очередной бьюти-эксперимент.

Новый старый тренд на обесцвечивание бровей набирает обороты
Фото: Eva.ruEva.ru

На смену роскошным широким бровям приходят позабытые брови-ниточки и обесцвеченные брови, пользовавшиеся успехом на стыке 20 и 21 веков.

Противоречивый тренд на осветленные брови вернулся и уже захлестнул мировые подиумы. Звезды шоу-бизнеса начали все чаще обесцвечивать волосы на лице, создавая эффект полного отсутствия бровей.

Первыми на смелый эксперимент с внешностью решились такие кумиры миллионов как Ким Кардашьян, Белла Хадид, Кристен Стюарт, Кендалл Дженнер, Ольга Серябкина, Маша Миногарова и многие другие.

Осветление бровей — довольно простой и быстрый способ радикально изменить внешность. Обычно таким приемом пользуются звездные стилисты, готовящие подопечных к съемкам в глянце или участию в крупном публичном мероприятии по типу Met Gala.

И не удивительно, ведь обесцвеченные брови — отличный способ обратить на себя внимание всех без исключения окружающих.

Но, несмотря на дикую популярность среди знаменитостей, новый тренд все же пока не нашел большого отклика среди простых смертных.

Конечно, нет ничего удивительного в том, что в обычной жизни многие побаиваются так рисковать, все-таки красная дорожка — это не офис с дресс-кодом и на ней эффект отсутствия бровей не покажется таким уж неуместным и экстравагантным решением.

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