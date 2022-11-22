Новый старый тренд на обесцвечивание бровей набирает обороты

Похоже, что мода на густые натуральные брови вот-вот останется в прошлом. Звезды мирового и российского шоу-бизнеса сошлись во мнении, что пришло время решиться на очередной бьюти-эксперимент.

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На смену роскошным широким бровям приходят позабытые брови-ниточки и обесцвеченные брови, пользовавшиеся успехом на стыке 20 и 21 веков.

Противоречивый тренд на осветленные брови вернулся и уже захлестнул мировые подиумы. Звезды шоу-бизнеса начали все чаще обесцвечивать волосы на лице, создавая эффект полного отсутствия бровей.

Осветление бровей — довольно простой и быстрый способ радикально изменить внешность. Обычно таким приемом пользуются звездные стилисты, готовящие подопечных к съемкам в глянце или участию в крупном публичном мероприятии по типу Met Gala.

И не удивительно, ведь обесцвеченные брови — отличный способ обратить на себя внимание всех без исключения окружающих.

Но, несмотря на дикую популярность среди знаменитостей, новый тренд все же пока не нашел большого отклика среди простых смертных.