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1 час назад

Полная блогерша примерила кожаное нижнее белье

Lenta.ru

Полная блогерша продемонстрировала откровенный наряд на камеру и восхитила подписчиков. Соответствующей публикацией героиня материала с никнеймом @itsnikki.g поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Полная блогерша примерила кожаное нижнее белье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах инфлюэнсерша Никки Гарза примерила кожаный образ, состоящий из бюстгальтера, перчаток и трусов. Юзерша дополнила нижнее белье платком на шее и ремнем на талии. Посмотрев на себя в кадре, Гарза громко рассмеялась.

Подписчики поддержали блогершу в комментариях под публикацией. «Вы даже в этом выглядите потрясающе», «Это наряд действительно хорош», «Я пересмотрел ролик трижды и до сих пор не могу поверить, что ты так хорошо выглядишь. Не могу найти в тебе недостатки», — оценили они.

Красота,
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