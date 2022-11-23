Полная блогерша примерила кожаное нижнее белье

На размещенных кадрах инфлюэнсерша Никки Гарза примерила кожаный образ, состоящий из бюстгальтера, перчаток и трусов. Юзерша дополнила нижнее белье платком на шее и ремнем на талии. Посмотрев на себя в кадре, Гарза громко рассмеялась.

Подписчики поддержали блогершу в комментариях под публикацией. «Вы даже в этом выглядите потрясающе», «Это наряд действительно хорош», «Я пересмотрел ролик трижды и до сих пор не могу поверить, что ты так хорошо выглядишь. Не могу найти в тебе недостатки», — оценили они.