Гоар Аветисян показала, как выглядела в 16 лет

Буквально на прошлой неделе Гоар Аветисян столкнулась с негативом: на визажистку обрушилась критика за макияж девушке с ожогами лица. Сегодня королева макияжа, напротив, удостоилась комплиментов. В своем телеграм-канале Гоар опубликовала коллаж из двух своих снимков: в 16 и в 29 лет.