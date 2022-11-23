Гоар Аветисян показала, как выглядела в 16 лет

Буквально на прошлой неделе Гоар Аветисян столкнулась с негативом: на визажистку обрушилась критика за макияж девушке с ожогами лица. Сегодня королева макияжа, напротив, удостоилась комплиментов. В своем телеграм-канале Гоар опубликовала коллаж из двух своих снимков: в 16 и в 29 лет.
Большинству фанатов одинаково понравились оба образа. Аудитория российской селебрити заметила, что подростковая фотография эмоциональнее.
«Там даже больше заметен ваш характер, ваша воля к победе и непоколебимый (если так можно выразиться) оптимизм», — высказалась подписчица. Помимо эмоций нетрудно заметить и плотный макияж — визитную карточку Гоар, а также крупные серьги, любовь не прошла с годами.