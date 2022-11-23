Девушка использовала какао вместо сухого шампуня

Блогерша Риа (фамилия неизвестна) с никнеймом @__ria9__ использовала какао вместо сухого шампуня и поделилась опытом. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах девушка показала, как повторяет увиденный ею в сети лайфхак.

Она взяла растворимый какао-напиток и нанесла его на корни волос кистью для макияжа. По завершении процедуры юзерша расправила пряди пальцами и оценила эффективность примененного средства.

«Вау! У меня не было кукурузного крахмала, но с функцией сухого шампуня справился какао-порошок», — отметила она.