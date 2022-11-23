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54 минуты назад

Девушка использовала какао вместо сухого шампуня и поделилась опытом

Lenta.ru

Блогерша Риа (фамилия неизвестна) с никнеймом @__ria9__ использовала какао вместо сухого шампуня и поделилась опытом. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка использовала какао вместо сухого шампуня
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка показала, как повторяет увиденный ею в сети лайфхак.

Она взяла растворимый какао-напиток и нанесла его на корни волос кистью для макияжа. По завершении процедуры юзерша расправила пряди пальцами и оценила эффективность примененного средства.

«Вау! У меня не было кукурузного крахмала, но с функцией сухого шампуня справился какао-порошок», — отметила она.

В свою очередь зрители поделились своим мнением о продемонстрированном способе в комментариях. «А если пойдет дождь?», «В дождливую погоду получится шоколадное молоко», «Представь, если вспотеет голова», «У тебя будет чесаться кожа из-за сахара в данном напитке», «Лучше в подобном случае наносить тальк», — написали они.

Красота,
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