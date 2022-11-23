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48 минут назад

Названы главные ошибки при борьбе с прыщами

Lenta.ru

При лечении прыщей стоит отказаться от использования спиртовых тоников, чтобы не спровоцировать появление новых высыпаний из-за пересушивания кожи, предупредила врач-дерматокосметолог Амина Бердова. Эту и некоторые другие главные ошибки в борьбе с акне она назвала россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

Названы главные ошибки при борьбе с прыщами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметила Бердова, один из самых популярных методов борьбы с акне — самостоятельное выдавливание прыщей в домашних условиях. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, так как высыпаний может стать только больше, к тому же из-за этого останутся рубцы.

Также врач призвала отказаться от идеи избавиться от воспалений при помощи спиртовых тоников или лосьонов. Подобные манипуляции пересушивают кожу, из-за чего она становится чувствительной и раздраженной. Кроме того, спиртовые средства усиливают работу сальных желез, что может привести к появлению новых прыщей. К такому же эффекту приводит и умывание слишком горячей водой, добавила Бердрова.

В качестве еще одной распространенной ошибки дерматокосметолог назвала злоупотребление очищающими средствами и скрабами.

«Очищающие процедуры при слишком интенсивном и неправильном применении нередко приводят к повышению сухости кожи и большему выделению себума. Особенно этим отличается механическое скрабирование кожи — оно провоцирует рост воспалительных элементов», — предостерегла она.

Среди других популярных методов борьбы с прыщами, о которых стоит забыть, Бердова выделила увлечение загаром, использование паровых ванночек для лица и лечение акне народными средствами, в том числе уринотерапией.

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