Как выглядит 19-летняя обладательница самых длинных ног в мире

У 19-летней американки Маки Каррин из Техаса официальный статус обладательницы самых длинных ног в мире. Длина ее левой ноги составляет 135,3 сантиметра, а правой — 134,3 сантиметра. Кто-то воскликнет: «Ух, ты! Зависть!» Но американской «мисс ноги» живется не так уж легко.
Из-за высокого роста и очень длинных ног ей трудно проходить в дверные проемы, садиться в машину и, конечно, находить себе одежду. Вот что она сама рассказала сайту Guinness World Records: «Надо мной никогда не издевались из-за моих ног… Издевались из-за того, что я была выше других, — вспоминает она. — Но в старших классах я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало».
Сейчас Каррин, рост которой два метра 8 сантиметров, мечтает о моделинге и планирует снова попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но уже как самая высокая модель в мире. Девушка гордится своей необычной внешностью и призывает всех обладательниц высокого роста к тому же.