Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Как выглядит 19-летняя обладательница самых длинных ног в мире

Super.ru

У 19-летней американки Маки Каррин из Техаса официальный статус обладательницы самых длинных ног в мире. Длина ее левой ноги составляет 135,3 сантиметра, а правой — 134,3 сантиметра. Кто-то воскликнет: «Ух, ты! Зависть!» Но американской «мисс ноги» живется не так уж легко.

Как выглядит 19-летняя обладательница самых длинных ног в мире
Фото: Super.ruSuper.ru

Из-за высокого роста и очень длинных ног ей трудно проходить в дверные проемы, садиться в машину и, конечно, находить себе одежду. Вот что она сама рассказала сайту Guinness World Records: «Надо мной никогда не издевались из-за моих ног… Издевались из-за того, что я была выше других, — вспоминает она. — Но в старших классах я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало».

Сейчас Каррин, рост которой два метра 8 сантиметров, мечтает о моделинге и планирует снова попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но уже как самая высокая модель в мире. Девушка гордится своей необычной внешностью и призывает всех обладательниц высокого роста к тому же.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители