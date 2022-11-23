Как выглядит 19-летняя обладательница самых длинных ног в мире

Из-за высокого роста и очень длинных ног ей трудно проходить в дверные проемы, садиться в машину и, конечно, находить себе одежду. Вот что она сама рассказала сайту Guinness World Records: «Надо мной никогда не издевались из-за моих ног… Издевались из-за того, что я была выше других, — вспоминает она. — Но в старших классах я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало».