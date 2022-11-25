Блогерша показала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды

Блогерша с никнеймом @crushpeach показала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале видео полная девушка предстала перед камерой в черном кроп-топе и коротких облегающих шортах, показав особенности своей фигуры, включая широкие бедра. Затем она продемонстрировала, как визуально изменился ее силуэт после того, как она надела яркий топ цвета фуксии и плиссированную черную юбку-клеш с завышенной талией. Юзерше удалось скорректировать проблемные зоны и подчеркнуть линию пояса и грудь. Кроме того, она добавила к образу сапоги до колен.

Зрители оценили лайфхак инфлюэнсерши в комментариях. «Мне нравится твой стиль. Ты заставляешь меня поверить, что я тоже могу носить красивую одежду», «Мне срочно нужна эта юбка», «Ты единственный человек в TikTok, чье тело выглядит так же, как мое!» — заявили они.