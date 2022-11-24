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36 минут назад

Модель увеличила грудь в пять раз ради внешности куклы Барби

Lenta.ru

Модель Кэти (фамилия неизвестна) перенесла несколько пластических операций на лице и увеличила грудь в пять раз ради внешности куклы Барби. Соответствующий материал приводит The Sun.

Модель увеличила грудь в пять раз ради внешности куклы Барби
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Девушка рассказала, что начала задумываться об изменениях образа несколько лет назад, поскольку мечтала выглядеть более женственно. Так, она окрасила волосы в ярко-розовый цвет, сделала пирсинг пупка и ринопластику.

«Я страдаю перфекционизмом в отношении своего внешнего вида», — призналась героиня материала.

Кроме того, 31-летняя собеседница издания сообщила, что несколько раз делала пластику груди и в итоге изменила ее размер от А до Е (от первого до пятого по российской системе).

«Раньше у меня был очень маленький бюст, а теперь я горжусь тем, что мне поставили импланты», — поделилась героиня материала.

Модель также прибегала к инъекциям ботокса, закачала филлеры в губы, щеки, подбородок и область челюсти. Кроме того, она планирует сделать новую операцию по увеличению груди, чтобы больше походить на куклу.

«Мне еще далеко до идеальной Барби», — заявила она в заключение.

Lenta.ru
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