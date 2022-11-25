Как ухаживать за стопами зимой, чтоб они были здоровые и гладкие

В зимний период ухаживать за стопами стоит так же тщательно, как за руками. К счастью, этот уход не занимает много времени и не требует больших средств, а результат при этом не заставит себя долго ждать.

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Подробнее о трех лайфхаках, которые помогут грамотно и эффективно ухаживать за кожей стоп – в материале "Рамблера".

Сушилка для обуви

Осенью и зимой обувь не всегда успевает высыхать самостоятельно. Сушилка поможет быстро избавить любимую пару от влаги. Таким образом, вы не только позаботитесь о здоровье ног, но также предотвратите развитие бактерий, грибка, плесени и плохих запахов.

Носки и колготки из хлопчатобумажной ткани

Этот материал обладает терморегулирующими свойствами. Такие изделия согревают ступни ног и вместе с тем помогают им дышать. Кроме того, в отличие от синтетики, хлопок хорошо впитывает влагу и защищает ноги от появления грибка.

Крем с мочевиной