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3 часа назад

Стилистка показала простой способ улучшить состояние волос

Lenta.ruиещё 1

Стилистка и блогерша Одри Виктория показала простой способ правильного мытья головы. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Стилистка показала простой способ улучшить состояние волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, данный процесс у нее состоит из четырех этапов. Пользовательница сети с никнеймом audreyvictoria_, чей блог насчитывает 2,5 миллиона подписчиков, рассказала, что перед мытьем головы нужно намочить волосы водой, на всю их длину нанести кондиционер, включая корни и концы, и выдержать десять минут.

Затем промыть шампунем только корни, массируя при этом кожу головы, после чего обработать кондиционером концы волос и смыть его через две минуты.

«Это делает мои волосы блестящими и мягкими!» — сказала блогерша в конце видео.

В октябре Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов. Кроме того, она призвала ограничить использование сухого шампуня, а обычные резинки для волос заменить бархатными или шелковыми.

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