Стилистка показала простой способ улучшить состояние волос

Стилистка и блогерша Одри Виктория показала простой способ правильного мытья головы. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистки, данный процесс у нее состоит из четырех этапов. Пользовательница сети с никнеймом audreyvictoria_, чей блог насчитывает 2,5 миллиона подписчиков, рассказала, что перед мытьем головы нужно намочить волосы водой, на всю их длину нанести кондиционер, включая корни и концы, и выдержать десять минут.

Затем промыть шампунем только корни, массируя при этом кожу головы, после чего обработать кондиционером концы волос и смыть его через две минуты.

«Это делает мои волосы блестящими и мягкими!» — сказала блогерша в конце видео.