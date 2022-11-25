Женщина накачала мышцы к 76 годам и показала результат

Блогерша Джоан Макдональд накачала мышцы в 76 лет и поделилась результатом с подписчиками. Соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах жительница Австралии сравнила свое тело до и после трансформации. На первом снимке заметны ее худые руки и дряблая кожа. На втором кадре, сделанном в тренажерном зале спустя шесть лет после начала тренировок, спортсменка показала подтянутое тело в желто-черном спортивном топе на широких бретелях. При этом женщина акцентировала внимание на объемных бицепсах.

В тексте публикации Макдональд отметила, что залогом ее успеха стала дисциплина и режим. «Мне нравится, что в течение последних шести лет я не бросала тренировки и правильное питание», — призналась она.