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3 часа назад

Женщина накачала мышцы к 76 годам и показала результат

Lenta.ru

Блогерша Джоан Макдональд накачала мышцы в 76 лет и поделилась результатом с подписчиками. Соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина накачала мышцы к 76 годам и показала результат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах жительница Австралии сравнила свое тело до и после трансформации. На первом снимке заметны ее худые руки и дряблая кожа. На втором кадре, сделанном в тренажерном зале спустя шесть лет после начала тренировок, спортсменка показала подтянутое тело в желто-черном спортивном топе на широких бретелях. При этом женщина акцентировала внимание на объемных бицепсах.

В тексте публикации Макдональд отметила, что залогом ее успеха стала дисциплина и режим. «Мне нравится, что в течение последних шести лет я не бросала тренировки и правильное питание», — призналась она.

В августе пожилая фитнес-модель из Австралии Лесли Максвелл показала рельефный пресс на фото и восхитила поклонников. 64-летняя женщина запечатлела себя на камеру после поздней вечерней тренировки. Спортсменка продемонстрировала подтянутый живот с очерченными косыми мышцами и объемными бицепсами.

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