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3 часа назад

Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица

Вечерняя Москва

Технолог-преподаватель Екатерина Самойлова рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица.

Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, любая кожа нуждается в ежедневном базовом уходе. В первую очередь необходимо очищение с использованием пенок, гелей и иных средств.

Второй этап — тонизация кожи. После каждого соприкосновения с водопроводной водой следует восстановить pH баланс кожи.

Периодически необходимо проводить курсы интенсивного ухода с использованием сывороток.

Женщинам в возрасте стоит использовать антивозрастные средства и лифтинговые маски, передает издание argumenti.ru.

Ранее косметолог Надежда Петраш рассказала, что гиалуроновую кислоту и пилинги с невысокой концентрацией активных веществ можно использовать после 25 лет, передает «Царьград».

Крупный интернет-портал опубликовал результаты опроса, согласно которому среди москвичей на 15 процентов вырос спрос на косметику с грибами. «Вечерняя Москва» узнала, насколько полезны такие средства и можно ли изготовить их в домашних условиях.

Красота,Екатерина Самойлова,
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