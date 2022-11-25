Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица

Технолог-преподаватель Екатерина Самойлова рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам эксперта, любая кожа нуждается в ежедневном базовом уходе. В первую очередь необходимо очищение с использованием пенок, гелей и иных средств.

Второй этап — тонизация кожи. После каждого соприкосновения с водопроводной водой следует восстановить pH баланс кожи.

Периодически необходимо проводить курсы интенсивного ухода с использованием сывороток.

Женщинам в возрасте стоит использовать антивозрастные средства и лифтинговые маски, передает издание argumenti.ru.

Ранее косметолог Надежда Петраш рассказала, что гиалуроновую кислоту и пилинги с невысокой концентрацией активных веществ можно использовать после 25 лет, передает «Царьград».