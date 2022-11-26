Дерматолог перечислила главных врагов кожи в зимний период

«Сухость и шершавость кожи зимой обусловлена нарушением водного баланса из-за перепада температур, также нахождением в помещении с центральным отоплением и поездками в транспорте. Именно поэтому в каждый из сезонов, в том числе, в холодное время года, необходимо корректировать уход за кожей», — сказала она.