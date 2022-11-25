8 самых частых ошибок в перманентном макияже бровей

Подчеркнуть индивидуальность, сделать лицо моложе, а взгляд — выразительнее, можно с помощью макияжа бровей. Чтобы не тратить время перед зеркалом, у представительниц прекрасного пола появилась возможность выполнить стойкий, перманентный макияж бровей. На что обратить внимание при выборе мастера и почему иногда результат слишком далек от ожиданий, объясняет эксперт Анна Судакова — тренер и судья, коуч ICF и наставник бьюти-мастеров, вошедший в 2022 году в ТОП-100 российских мастеров по перманенту.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Анна Судакова Мастер перманентного макияжа

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Перманентный макияж — бьюти-процедура, во время которой под кожу при помощи специального аппарата с иглой вводится пигментное вещество.

Главное отличие современного перманента от татуажа, выполняемого мастерами в прошлые десятилетия состоит, в том, что в первом случае на лице не создается эффекта татуировки: красящие вещества вводятся более поверхностно. В результате клиент получает брови своей мечты: корректируются их длина, ширина и густота, при этом выглядит такая работа максимально натурально. Но в ряде случаев работа бывает далека от идеала — почему?

1 У мастера отсутствует опыт

Чтобы результат перманентного макияжа бровей был качественным, процедура должна проводиться профессионалом. У опытных мастеров всегда имеется собственное портфолио, в котором, помимо фотографий работ, содержится информация о дипломах и наградах, полученных при участии в конкурсах и после обучения.

Только специалист, «набивший руку» годами усердной практики, чувствует глубину введения пигмента и владеет навыком равномерной прокраски выбранного участка.

2 Некачественные красители

Важно знать, какие пигменты использует мастер в своей работе. Существует три вида: органические, минеральные и гибридные пигменты.

Легкие молекулы минеральных пигментов выводятся из кожи через 1-2 года, удаляются без особого труда и не дают аллергических реакций, но при использовании этих красящих веществ брови выглядят менее насыщенными, чем при использовании органических материалов.

Молекулы «органики» тяжелее и практически никогда не выходят из эпидермиса полностью, поэтому такой перманент необходимо удалять с помощью лазера. Как плюс, широкий выбор оттенков, но выбирать их нужно с обязательным учётом миграции цвета.

Гибриды — это сочетание минеральных и органических пигментов, которое даёт яркий и стойкий результат.

В перманентном макияже бровей предпочтительнее использование минеральных пигментов, но это под силу только профессионалам из-за сложности работы с ними.

Некоторые студии умудряются выполнять перманент тату-красками, которые намного дешевле качественных пигментов. Себестоимость такой процедуры ниже, как и само качество ее результата.

3 Шаблонные брови

Сильное изменение природной формы клиента и слишком четкий контур могут не подчеркнуть, а наоборот испортить внешность.

Раньше мастера сбривали брови и рисовали совершенно новую форму. Смотрелось это, мягко говоря, неестественно. Сейчас нередко можно встретить форму бровей, сделанную выше или ниже естественного роста бровей клиента.

Чтобы брови действительно украшали лицо, а не старили его, важно индивидуально подобрать их форму с учетом особенностей черт лица, а для наиболее натурального эффекта подойдет перманентный макияж в технике пудрового напыления.

4 Асимметрия: «разные» брови

Чтобы создавать симметричные и ровные брови, нужно быть не только мастером по перманенту, но и бровистом или визажистом. Поэтому перед посещением салона стоит узнать, имеет ли мастер соответствующую квалификацию.

5 Слишком глубокое введение пигмента

Чтобы цвет бровей после процедуры перманентного макияжа не уходил в синие и зеленые оттенки, мастеру необходимо соблюдать допустимую глубину введения красителя — не более 1 миллиметра. К слову, при классическом татуаже глубина введения достигает 1,5 миллиметров, поэтому татуированные брови становятся синими после полного заживления.

Кроме того, при попадании пигмента в более глубокие слои кожи травмируются эластичные и коллагеновые волокна. Тогда на лице в том месте, куда вводилось вещество, формируются рубцы. Только опытный мастер хорошо чувствует кожу и знает, на какой глубине он работает.

6 Применение черного пигмента

Закон перманентного макияжа — никогда не использовать черный пигмент в чистом виде. Мастера, пренебрегающие этим правилом, также обрекают своих клиентов на синие или зелёные брови в будущем. То же касается и стрелок.

В настоящее время черный пигмент не используется для перманента бровей, а для работы со стрелками он разбавляется теплым корректором, чтобы избежать их синего оттенка.

7 Мастер не прислушивается к пожеланиям клиента

Ошибка огромного количества мастеров состоит в том, что они не интересуются пожеланиями клиента. Понятия красоты губ и бровей — вещи субъективные, особенно когда дело касается выбора цвета.

В чистом виде цвета редко используются: в большинстве случаев это «пиксы» из нескольких цветов. Важно, чтобы специалист показал образцы — «растирки» на коже — так клиент сможет понять, каким цвет будет по окончании процедуры и после заживления.