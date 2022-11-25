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29 минут назад

Врач раскритиковала рецепт против акне из TikTok

Lenta.ru

Дерматовенеролог Наталия Жовтан раскритиковала распространенный в TikTok рецепт борьбы с акне с помощью шампуня от перхоти. В беседе с Life врач предупредила, что подобные средства не предназначены для кожи лица и могут вызвать обратный эффект вопреки наличию в них эффективного в борьбе с прыщами цинка.

Врач раскритиковала рецепт против акне из TikTok
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рассказывая о борьбе с акне, собеседница издания отметила, что раньше специалисты считали важным подсушить проблемную кожу и уменьшить выработку кожного сала на лице при воспалениях, однако более поздние исследования доказали, что агрессивное пересушивание такой кожи может провоцировать еще большую выработку себума (секрета сальных желез — прим. «Ленты.ру»).

Специалист признала, что цинк на самом деле оказывает противовоспалительное действие и снижает активность патогенных организмов, а также подавляет выработку кожного сала, однако шампунь для борьбы с акне все же лучше не использовать.

«Анатомические и физиологические особенности кожи головы, такие как обилие сальных желез и высокий уровень выделения себума, а также наличие волос делают эту зону особенной в плане ухода», — пояснила Жовтан, указав, что предназначенные для волос шампуни выполняют конкретные задачи.

В случае использования таких уходовых средств против акне можно вызвать сухость или стянутость кожи, а также раздражение и общее ухудшение ее состояния.

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