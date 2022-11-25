Как работает йога для лица

Мало кто связывает старение лица с состоянием мышц. Девушки больше расстраиваются из-за визуальных изменений, таких как круги под глазами, заломы на коже, опускание кожи вниз, расширенные поры и капилляры на коже.
Но на самом деле, мы видим только последний слой - кожу! Поэтому у нас больше всего претензий именно к ней. Хотя, на самом деле, кожа - это просто то, что обтягивает все остальные ткани.
Эту конструкцию можно сравнить, например, с диваном. Если обивка на нем неровная, с бугорками и проплешинами, то, скорее всего, в диване некачественный наполнитель, потерявший упругость и плотность. Так и с нашей кожей!
Мышечный корсет - это наш наполнитель! Наш каркас. С возрастом идеальное состояние мышц изменяется. Замедляется метаболизм мышц, их форма, строение, длина. Без нагрузки мышцы теряют влагу, становятся менее эластичными, более тонкими, жесткими.
Мы ранее уже говорили о том, что среди главных причин изменения лица - это потеря тонуса одних мышц и гипертонус других!
И пока что история с «молодильным яблочком» не работает, на помощь приходит фкйс-йога. Она позволяет гармонично тренировать нужные мышцы лица и расслаблять другие. Это и есть главное оружие фейс-йоги!