Как работает йога для лица

Мало кто связывает старение лица с состоянием мышц. Девушки больше расстраиваются из-за визуальных изменений, таких как круги под глазами, заломы на коже, опускание кожи вниз, расширенные поры и капилляры на коже.

Фото: Inoprosport Inoprosport

Но на самом деле, мы видим только последний слой - кожу! Поэтому у нас больше всего претензий именно к ней. Хотя, на самом деле, кожа - это просто то, что обтягивает все остальные ткани.

Эту конструкцию можно сравнить, например, с диваном. Если обивка на нем неровная, с бугорками и проплешинами, то, скорее всего, в диване некачественный наполнитель, потерявший упругость и плотность. Так и с нашей кожей!

Мышечный корсет - это наш наполнитель! Наш каркас. С возрастом идеальное состояние мышц изменяется. Замедляется метаболизм мышц, их форма, строение, длина. Без нагрузки мышцы теряют влагу, становятся менее эластичными, более тонкими, жесткими.

Мы ранее уже говорили о том, что среди главных причин изменения лица - это потеря тонуса одних мышц и гипертонус других!