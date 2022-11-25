Стилист раскрыл причину популярности эффекта отросших корней окрашенных волос

Как сообщает стилист, знаменитости стали выходить в свет с упомянутой прической, чтобы создать эффект небрежного образа и показать, что они неидеальны. По его словам, мастера намеренно наносят на корни волос клиентов темную краску, оттенок которой отличается от природного цвета их прядей, чтобы они казались отросшими естественным образом. Эксперт добавил, что добиться такого результата могут парикмахеры, которые владеют техниками мелирования и балаяжа (осветление или затемнение кончиков волос — прим. «Ленты.ру»).