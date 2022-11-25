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2 часа назад

Стилист раскрыл причину популярности эффекта отросших корней окрашенных волос

Lenta.ru

Известный британский парикмахер Ричард Уорд раскрыл причину популярности отросших корней окрашенных волос у звезд. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

Стилист раскрыл причину популярности эффекта отросших корней окрашенных волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщает стилист, знаменитости стали выходить в свет с упомянутой прической, чтобы создать эффект небрежного образа и показать, что они неидеальны. По его словам, мастера намеренно наносят на корни волос клиентов темную краску, оттенок которой отличается от природного цвета их прядей, чтобы они казались отросшими естественным образом. Эксперт добавил, что добиться такого результата могут парикмахеры, которые владеют техниками мелирования и балаяжа (осветление или затемнение кончиков волос — прим. «Ленты.ру»).

Известно, что новое окрашивание прядей ввела в моду американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян. В ноябре 2022 года знаменитость с такой прической посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Нью-Йорке.

В июле российский топ-стилист Владислав Атопков раскрыл оптимальную частоту окрашивания волос. По словам парикмахера, корни, которые отросли на полтора-два сантиметра, отлично подходят для окрашивания.

Красота,Ричард Уорд,Ким Кардашьян,
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