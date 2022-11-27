56-летняя экс-солистка группы «Мираж» Салтыкова показала фигуру в бикини

Фото: Мослента Мослента

Фигуру в бикини показала подписчикам 56-летняя советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова. Артистка поделилась снимком на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Без фотошопа», — подписала она снимок, на котором позирует, лежа сразу на двух лежаках в светло-розовом раздельном купальнике.

Подписчиков Салтыковой восхитила ее физическая форма. Многие сделали певице комплименты.

«Нереальная фигура», «Красотка, слов нет! Как возможно такую фигуру сохранить? Открой секрет», «Отличная подтянутая фигура! Иришка даст фору всему молодому поколению», «Нет слов и не оторвать глаз», — прокомментировали юзеры.