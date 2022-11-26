Косметолог рассказала, как выбрать мочалку

Сохранить своё телом молодым, здоровым и привлекательным — задача, в которых не бывает мелочей. Важно всё — от правильного питания и занятия спортом до косметических процедур и даже того, какой мочалкой мы пользуемся. Да-да, перефразируя известное выражение, оказывается не все мочалки одинаково полезны. Персональный косметолог Анастасия Паскова рассказала, как не ошибиться с её выбором.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам Пасковой, самое важное в мочалке — материал из которого она сделана. Выбор правильного «инструмента» зависит от множества факторов, и между синтетической и натуральной лучше склониться ко второй.

«Безусловно, те, что из природного волокна, оказывают положительное воздействие. Здесь присутствует целый ряд волокон, который отличается по воздействию на кожу», — объяснила косметолог.

По её мнению, предпочитать мочалке жёсткой щётке — далеко не лучшее решение для кожи. Паскова рассказала, что тип мочалки должен напрямую зависеть от области её, так скажем, применения. Жёсткие варианты подойдут лишь для пилинга, а вот для ухода за лицом и другими нежными участками кожи нужны мягкие мочалки.

«Каждый вариант должен подбираться индивидуально, важно учитывать тип, чувствительность кожи, наличие аллергических реакций и дерматологических проблем», — подытожила специалист.