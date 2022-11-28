Косметолог-эстетист назвала 10 правил мытья волос.

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1. Во-первых, нужно сначала расчесать волосы. Так их будет легче мыть, а затем расчесывать.

2. Вода должна быть теплой, не слишком горячей. Подойдет температура около 40 градусов. Намочить волосы эксперт рекомендует хорошо – от корней до кончиков.

3. Затем следует набрать немного шампуня, добавить воды и вспенить. Затем нанести шампунь на корни и кожу головы. Распределять шампунь по длине не нужно, волосам хватит текущей пены! Юлия Колпакова поясняет, что шампунь, нанесенный по всей длине, пересушит волосы. Также не следует растирать волосы руками.

4. Волосы нужно мыть 2 раза - за один подход волосы вымыть невозможно. Первый этап убирает грязь и жир, а второй - очищает волосы более глубоко.

5. На влажные волосы нужно нанести кондиционер, бальзам или маску. Косметолог отмечает, что, по сути, они работают одинаково. При этом наносить средства на корни во избежание жирности не нужно. После процедуры их следует полностью смыть.

6. Волосы полотенцем растирать нельзя. Следует просто "стянуть" промакивающими движениями влагу сверху вниз.

7. Если ходить в полотенце более получаса, кожа головы станет жирнее.

8. На подсушенные волосы можно нанести масло или средство с эффектом термозащиты. Блондинкам это делать косметолог настоятельно рекомендует.

9. Мокрые волосы расчесывать можно, лучше – хорошей расческой.