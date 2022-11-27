Как до Нового года влезть в любимое платье

До Нового года осталось чуть больше месяца, и многие женщины обнаружили, что праздничное платье сидит совсем не так, как раньше, а то и совсем мало. Первая мысль — срочно начать экстремальное похудение! Не спешите садиться на гречку с куриной грудкой, а ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

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Каждой женщине в новогоднюю ночь хочется выглядеть неотразимо, и в это понятие, конечно, входит и стройный силуэт. А еще грядут корпоративные вечеринки, на которых нужно сразить коллег наповал обтягивающим платьем. Но что делать, если фигура далека от идеальной? Вообще, осенне-зимний период — не самое лучше время для снижения веса. Физиологически в эти месяцы организм настроен запасать энергию: мало солнечных часов, связанные с окончанием календарного года стресс и переутомление не способствуют похудению. Само по себе снижение веса — еще один стресс, поэтому выбирать за месяц до Нового года жесткие ограничения себе дороже. Если уж заниматься собой в надежде сбросить несколько кило, остановить выбор следует на мягкой комплексной программе.

Видео дня

голодать худеть на соках и смузи

покупать детокс-программы

экстремально снижать калорийность

придерживаться монодиет Категорически не рекомендуется:

Все вышеперечисленное, скорее всего, приведет к тому, что к новогодним праздникам вы будете выглядеть неважно, а ваша кожа, волосы и ногти точно не скажут спасибо. Что же делать? Читайте ниже!

Нормализация сна

Не пренебрегайте ночным отдыхом, в декабре организму нужен крепкий и регулярный сон. Отложите в сторону гаджеты, перенесите сложные разговоры на другое время и найдите лишний час для полноценного ночного отдыха. Так вы снизите уровень общей тревожности и организму будет проще справляться не только с ежедневными трудностями, но и с перестройкой образа жизни и питания.

Физическая активность

Не нужно бежать в зал и покупать годовой абонемент, оставьте эту идею до лучших времени (и финансовых в том числе). Гулять на улице в такую погоду вряд ли кого-то заставить, а вот сделать банальное упражнение «планка» и «вакуум» с утра перед работой — под силу каждой. Времени занимает мало, а результатов за месяц можно достичь немалых!

Кому витаминов?

Сегодня большинство врачей сходится во мнении относительно витамина D, его принимать желательно всем жителями России, особенно в зимний период. О дозировке проконсультируйтесь с доктором. Можно приобрести препараты с цитратом магния и витамином В6 — это поможет нервной системе справляться со стрессом.

Курс массажа и аппаратные процедуры

Если вы давно себе в этом отказывали, самое время побаловать! Зайдите в салон и, проконсультировавшись со специалистом, подберите программу массажа. Это поможет укрепить тонус кожи, повысит настроение и станет прекрасным вложением в собственное здоровье.

Скорректировать рацион

Не пытайтесь объять необъятное и поменять все сразу. Лучше двигаться небольшими шагами, так больше шансов закрепить успех.

Соблюдайте режим питания. Главное правило — между ужином и завтраком должно пройти не менее 12 часов. Между приемами пищи (их может быть 3-4) соблюдайте чистые промежутки, не перекусывая. Не забывайте о водном балансе. Возьмите за правило утром до завтрака выпивать стакан воды. Затем в течение дня пейте воду небольшими глотками. Постарайтесь носить с собой бутылку с водой, чтобы не забывать. В осенне-зимний период хорошо употреблять теплую воду. Можете добавить туда имбирь и лимон — это и вкусно, и полезно. Употребляйте клетчатку. Лучшее, с чего вы можете начать корректировать рацион, это добавить овощи и фрукты. Вовсе не нужно гнаться за экзотикой, подойдут сезонные корнеплоды, ферментированные овощи, например, квашеная капуста. Фрукты тоже выбирайте сезонные — сейчас на прилавках есть яблоки, хурма и мандарины. Обратите внимание на белок. Уменьшать его не стоит, надо следить за его достаточным содержанием в рационе. Частично замените мясные продукты рыбой и морепродуктами. А сколько жира? Уменьшите количество животного жира, однако исключать его полностью, да и вообще бояться жиров не стоит. 40-45 г жира в день вполне допустимы. Рассчитайте ежедневное количество потребляемых калорий с помощью любого удобного приложения. Сократив количество ккал всего на 15%, вы сможете довольно легко избавиться от нескольких килограммов.