Блогерша раскрыла простой способ подтянуть лицо без ботокса

Бьюти-блогерша с никнеймом officiallyval из Англии раскрыла простой способ, с помощью которого можно подтянуть лицо без ботокса. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вэл, чей блог насчитывает 141 тысячу подписчиков, рассказала, что для поддержания моложавой внешности использует пластырь. По ее словам, она наклеивает его на некоторые участки лица на ночь.

«Итак, я уже на протяжении долгого времени прибегаю к этому лайфхаку, и он действительно работает», — заявила британка.

В видео девушка объяснила, что на данный момент у нее правая бровь была выше левой и теперь хочет исправить данную проблему с помощью пластыря. Так, на размещенном видео юзерша приподняла сначала одну бровь, зафиксировав ее скотчем. Затем она проделала подобное действие с другой. После этого она приклеила еще пластырь на середину лба, нос и носогубные складки. «Если у вас чувствительная кожа, будьте осторожны, делая это», — предупредила Вэл.