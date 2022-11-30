Блогер раскрыла простой способ визуально увеличить грудь

Блогерша Камилла (фамилия неизвестна) из Сан-Диего, США, раскрыла простой способ визуально увеличить грудь с помощью нижнего белья. Видео на эту тему появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Для достижения указанной цели героиня публикации посоветовала подписчицам носить спортивный бюстгальтер. На опубликованных кадрах она надела данный предмет гардероба, продемонстрировав поролоновые вставки в нем, приподнимающие бюст.