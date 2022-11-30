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4 часа назад

Блогер раскрыла простой способ визуально увеличить грудь

Lenta.ruиещё 1

Блогерша Камилла (фамилия неизвестна) из Сан-Диего, США, раскрыла простой способ визуально увеличить грудь с помощью нижнего белья. Видео на эту тему появилось в ее TikTok-аккаунте.

Блогер раскрыла простой способ визуально увеличить грудь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для достижения указанной цели героиня публикации посоветовала подписчицам носить спортивный бюстгальтер. На опубликованных кадрах она надела данный предмет гардероба, продемонстрировав поролоновые вставки в нем, приподнимающие бюст.

Девушка дополнила образ черной майкой из спандекса на широких бретелях, которая обтянула зону декольте. В ролике видно, что грудь юзерши кажется значительно больше, чем ранее.

Красота,
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